Resumen: Julián Andrés Valderrama Monzón era uno de los trabajadores del contratista que se encontraban en el punto crítico de socavamiento entre Poblado y Aguacatala, cuando fueron arrollados por un conductor que marcó positivo en la prueba de alcoholemia.

El Metro está de Luto: todas las estaciones portan la cintilla negra por Julián Andrés

Minuto30.com .- El Metro de Medellín se declaró de luto tras confirmarse la identidad de la víctima fatal del trágico accidente ocurrido en la madrugada de hoy en la vía férrea. El alcalde Fico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, informó que la persona fallecida es Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años de edad.

Dolor en Todas las Estaciones:

El mandatario local expresó que «Todas las Estaciones del @metrodemedellin están de luto» por la pérdida de este joven, quien perdió la vida en el «absurdo accidente» que se registró a las 4:30 a.m. sobre la autopista.

Julián Andrés Valderrama Monzón era uno de los trabajadores del contratista que se encontraban en el punto crítico de socavamiento entre Poblado y Aguacatala, cuando fueron arrollados por un conductor que marcó positivo en la prueba de alcoholemia.

El alcalde Gutiérrez concluyó su mensaje enviando sus condolencias a los allegados de la víctima: «Nuestra solidaridad con su familia y amigos.» La administración de Medellín continúa pendiente de la evolución de las otras personas que resultaron heridas en el siniestro.

