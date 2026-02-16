Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó 11 kilómetros de viaducto construidos y consolidó un tramo continuo de 8 kilómetros entre el patio taller y la avenida Boyacá. Este avance permitirá iniciar próximamente las pruebas técnicas de los trenes sobre la estructura elevada, mientras continúa la instalación de vía férrea, sistemas eléctricos y señalización. El proyecto registra un progreso general superior al 72 % y prevé su entrada en operación comercial en 2028.

El Metro de Bogotá ya suma 11 kilómetros de viaducto y entra en fase previa a pruebas ferroviarias

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa sumando hitos técnicos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), con corte al 11 de febrero de 2026 el proyecto completa 11.000 metros de viaducto construidos a lo largo del trazado.

Dentro de ese avance total, ya se consolidaron 8 kilómetros lineales y continuos entre el patio taller, ubicado en Bosa, y la Estación 6 – avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy. Este tramo sin interrupciones es clave, pues cumple la condición técnica necesaria para iniciar las primeras pruebas ferroviarias sobre el viaducto, previstas para el primer semestre de 2026.

Instalación de vía y sistemas ferroviarios

En el segmento continuo, el concesionario Metro Línea 1 adelanta la instalación de la vía férrea, el tercer riel, canaletas y cableado, así como los equipos de señalización y control, el sistema de alimentación eléctrica y las comunicaciones. Estos trabajos son indispensables para energizar la estructura y permitir la circulación inicial de trenes entre las estaciones 1 y 4.

De manera paralela, avanzan adecuaciones en las estaciones, donde se requieren condiciones mínimas como cuartos técnicos, montaje de vigas metálicas, pasarelas de vía férrea y puentes que conectan la nave central con los edificios laterales.

Cómo serán las pruebas de los trenes

El proceso técnico previo a la operación comercial contempla varias etapas. Primero se realizan pruebas estáticas y dinámicas en el patio taller, destinadas a verificar el funcionamiento de los sistemas básicos del tren. Posteriormente se desarrollan pruebas de integración con el sistema de señalización y control, requisito para obtener la certificación que autoriza la circulación en el viaducto.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Superadas estas fases, comienzan las pruebas en línea. Cada uno de los 30 trenes deberá recorrer 2.500 kilómetros sin pasajeros, conforme a estándares internacionales de proyectos metro ferroviarios. De ese total, 500 kilómetros se harán en modo manual, con conductor, y 2.000 kilómetros en modo automático, mediante el sistema CBTC (Communication-Based Train Control).

El sistema CBTC permite la comunicación en tiempo real entre trenes e infraestructura, integra la alimentación eléctrica y las comunicaciones, y está diseñado para optimizar la operación y reforzar las condiciones de seguridad.

Lo que viene en los próximos meses

Si el cronograma se mantiene, en los próximos meses se empezarán a observar trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller de Bosa hasta el sector de Compensar en Kennedy. Estas pruebas forman parte del proceso previo a la entrada en operación comercial, proyectada para el primer trimestre de 2028.

En términos generales, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance global del 72,13 % con corte al 31 de enero de 2026, según la EMB. El proyecto contempla una flota total de 30 trenes y se desarrolla sobre un viaducto elevado a lo largo de su trazado principal.