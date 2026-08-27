El menor Yosuar Sneider Medina desapareció en Medellín

Resumen: Yosuar Sneider Medina Delgado, de 14 años, es un adolescente de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.
Yosuar Sneider Medina Delgado, de 14 años, es un adolescente de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.
Al momento de su desaparición vestía una camiseta rosada con un oso estampado, pantalón corto y chanclas. Como señal particular, presenta una cicatriz por quemadura en el lado izquierdo del pecho, debajo de la tetilla.
Yosuar fue reportado como desaparecido el 21 de agosto de 2026, en el sector de Manrique. La información descrita corresponde a sus características de identificación y a las circunstancias conocidas de su desaparición.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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