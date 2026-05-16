El menor Wilfredo Jose Bernal desapareció en Medellín

Resumen: Wilfredo Jose Bernal Guerra es un menor de 14 años, de sexo masculino y nacionalidad extranjera, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín . Según la información suministrada, fue visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en el barrio Andalucía La Francia.

Wilfredo Jose Bernal Guerra es un menor de 14 años, de sexo masculino y nacionalidad extranjera, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín. Según la información suministrada, fue visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en el barrio Andalucía La Francia.

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía una sudadera negra, camiseta roja y tenis negros. No se registran señales particulares o características distintivas adicionales que permitan facilitar plenamente su identificación física.

Las autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicar a Wilfredo Jose Bernal Guerra. Cualquier dato relevante sobre su paradero puede ser fundamental para contribuir a su pronta localización y garantizar su bienestar.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes