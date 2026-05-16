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    El menor Wilfredo Jose Bernal desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez el 14 de mayo en el barrio Andalucía La Francia

    Publicado por: Juan Manuel

    WILFREDO JOSE BERNAL GUERRA
    El menor Wilfredo Jose Bernal desapareció en Medellín

    Resumen: Wilfredo Jose Bernal Guerra es un menor de 14 años, de sexo masculino y nacionalidad extranjera, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín. Según la información suministrada, fue visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en el barrio Andalucía La Francia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Wilfredo Jose Bernal Guerra es un menor de 14 años, de sexo masculino y nacionalidad extranjera, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín. Según la información suministrada, fue visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en el barrio Andalucía La Francia.

    Al momento de su desaparición, el adolescente vestía una sudadera negra, camiseta roja y tenis negros. No se registran señales particulares o características distintivas adicionales que permitan facilitar plenamente su identificación física.

    Las autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que permita ubicar a Wilfredo Jose Bernal Guerra. Cualquier dato relevante sobre su paradero puede ser fundamental para contribuir a su pronta localización y garantizar su bienestar.

    1 BOLETIN WILFREDO JOSE BERNAL GUERRA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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