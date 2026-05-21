El menor Tomas David Henao desapareció en Medellín

Resumen: Tomas David Henao Muñoz es un menor de 12 años, de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco con un oso café, camiseta de fútbol de Suiza número 7 con el nombre “Murillo”, además de tenis blancos y grises. Como señal particular, presenta una cicatriz en el talón izquierdo.

Tomas David Henao Muñoz es un menor de 12 años, de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía un buso blanco con un oso café, camiseta de fútbol de Suiza número 7 con el nombre “Murillo”, además de tenis blancos y grises. Como señal particular, presenta una cicatriz en el talón izquierdo.

El menor fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2026 en el barrio Santo Domingo Savio, en Medellín. Desde esa fecha no se tiene información confirmada sobre su paradero, por lo que las autoridades y la comunidad mantienen activa la búsqueda para dar con su ubicación y garantizar su bienestar.

Se solicita a cualquier persona que tenga información relacionada con el paradero de Tomas David Henao Muñoz comunicarse de inmediato con las autoridades competentes. Compartir datos oportunos y precisos puede ser fundamental para apoyar las labores de búsqueda y facilitar el pronto reencuentro con su familia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes