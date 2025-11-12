El menor Thomas Cuartas desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Thomas Cuartas Muñoz, de 16 años, desapareció el 28 de octubre en el barrio El Tapón, Bello.

Hasta el momento, no se ha reportado información sobre las prendas que llevaba al momento de su desaparición.

Entre las señales particulares de Thomas se destacan dos tatuajes: uno en la mano derecha con el nombre «Johana» y otro en la mano izquierda con el nombre «Emiliano».

