    El menor Thomas Cuartas desapareció en Bello

    Desapareció el 28 de octubre en el barrio El Tapón, Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: Thomas Cuartas Muñoz, de 16 años, desapareció el 28 de octubre en el barrio El Tapón, Bello.

    Thomas Cuartas Muñoz, de 16 años, desapareció el 28 de octubre en el barrio El Tapón, Bello.

    Hasta el momento, no se ha reportado información sobre las prendas que llevaba al momento de su desaparición.

    Entre las señales particulares de Thomas se destacan dos tatuajes: uno en la mano derecha con el nombre «Johana» y otro en la mano izquierda con el nombre «Emiliano».

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


