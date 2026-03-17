El menor Samir Isaac Yepes desapareció en Itagüí

Resumen: Samir Isaac Yepes Figueroa es un adolescente colombiano de 15 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Fue reportado como desaparecido en el barrio Porvenir, en Itagüí , Antioquia, el 15 de marzo de 2026.

Samir Isaac Yepes Figueroa es un adolescente colombiano de 15 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Fue reportado como desaparecido en el barrio Porvenir, en Itagüí, Antioquia, el 15 de marzo de 2026.

Al momento de su desaparición, vestía una gorra negra, chaqueta o chompa blanca con cierre negro y capucha, pantalón corto negro y tenis blancos. Su ropa incluía el logo de Nike en la chaqueta.

Presenta varias señales particulares, incluyendo tatuajes: un ángel en el pecho, una flecha en el antebrazo inferior, un animal en el hombro y el nombre “Eilien” en el estómago. Estas características pueden ser relevantes para su identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes