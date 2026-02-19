El menor Nicolás Benjumea desapareció en Medellín

Resumen: Nicolás Benjumea Cardona es un joven de 17 años, de nacionalidad colombiana y género masculino. Fue reportado como desaparecido el 15 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín , específicamente en el barrio Castilla. Desde esa fecha, no se tiene información sobre su paradero.

Nicolás Benjumea Cardona es un joven de 17 años, de nacionalidad colombiana y género masculino. Fue reportado como desaparecido el 15 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Castilla. Desde esa fecha, no se tiene información sobre su paradero.

Al momento de su desaparición no se tiene claridad sobre las prendas de vestir que llevaba, ya que no se recuerdan estos detalles. Esta falta de información dificulta la identificación inmediata en caso de que alguien lo haya visto recientemente.

Como señas particulares, Nicolás tiene los codos torcidos, mide aproximadamente 1.72 metros, es de piel trigueña y tiene el cabello corto de color negro. Estas características físicas pueden ayudar a su reconocimiento y facilitar cualquier información que contribuya a su ubicación.

