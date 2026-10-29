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El menor Miguel Angel Giraldo Hurtado desapareció en Medellín

El menor de 15 años fue reportado como desaparecido el 20 de octubre de 2026 en el barrio Manrique Versalles de Medellín. Al momento de su desaparición vestía un buso negro con rayas blancas en las mangas, pantalón negro y tenis de cuero negro.

Publicado por: Juan Manuel

El menor Miguel Angel Giraldo Hurtado desapareció en Medellín
El menor Miguel Angel Giraldo Hurtado desapareció en Medellín

Resumen: Miguel Angel Giraldo Hurtado es un menor de 15 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportado como desaparecido desde el 20 de octubre de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el barrio Manrique Versalles, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

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Miguel Angel Giraldo Hurtado, de 15 años, es de sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía un buso negro con rayas blancas en las mangas, pantalón negro y tenis de cuero negro.

Como señales particulares, tiene un tatuaje con el nombre BRENDA en el antebrazo derecho y un tatuaje de una cruz en el dedo anular derecho, según la ficha de la Fiscalía.

El menor desapareció el 20 de octubre de 2026 en el barrio Manrique Versalles de Medellín, Antioquia. Se solicita a la ciudadanía aportar información que ayude a ubicarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI Medellín, ubicado en la carrera 64 C N. 67-300, bloque H, piso 4. Teléfono: 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825. Celular: 318 532 44 74.

Ficha de desaparecido de Miguel Angel Giraldo Hurtado
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El origen de esta celebración se remonta miles de años atrás con los celtas y su festividad conocida como Samhain.

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