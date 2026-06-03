El menor Michael Ortega desapareció en Medellín

Michael Ortega Cano es un adolescente colombiano de 14 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Como señal particular, presenta una raya en la ceja izquierda, característica que puede facilitar su identificación. No se reportan datos sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

De acuerdo con la información disponible, Michael fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 30 de mayo de 2026. Su caso corresponde a una desaparición reciente, por lo que cualquier información que contribuya a establecer su ubicación puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

Se solicita a la comunidad mantenerse atenta a cualquier dato que permita identificar o localizar a Michael Ortega Cano. Su edad, su nacionalidad colombiana y la raya en la ceja izquierda constituyen elementos relevantes para su reconocimiento y para apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes