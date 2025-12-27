Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Sus familiares y las autoridades han activado todos los protocolos de búsqueda, pero hasta el momento no se tienen pistas claras sobre su ubicación

El menor Michael Gómez Zapata se perdió en Guarne: es urgente hallarlo

La angustia se apodera de una familia en el Oriente Antioqueño. Desde el pasado 20 de diciembre de 2025, se desconoce el paradero del joven Michael Gómez Zapata, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de Guarne, específicamente en el sector María Auxiliadora.

Sus familiares y las autoridades han activado todos los protocolos de búsqueda, pero hasta el momento no se tienen pistas claras sobre su ubicación. Michael es un joven de contextura mediana y piel clara, cuyas características físicas son fundamentales para lograr su identificación por parte de la ciudadanía.

Características físicas y señales particulares de Michael

Para facilitar su reconocimiento, se detallan sus rasgos más importantes:

Señal particular: Posee una cicatriz en el labio superior derecho.

Cabello: Color castaño oscuro con algunas canas; luce un corte tipo “siete”.

Rostro: Ojos grandes de color café con pestañas pobladas; nariz ancha y boca mediana con labios gruesos.

Tez: Blanca.

¿Cómo ayudar?

Se solicita a los habitantes de Guarne, así como a las personas que transitan por la Autopista Medellín-Bogotá, estar atentos a cualquier joven que coincida con esta descripción. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser vital para que Michael regrese a su hogar sano y salva antes de que finalice el año.

Si usted lo ha visto, sabe dónde se encuentra o tiene información relevante, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes números de contacto:

Celulares: 320 750 39 19 – 311 876 77 66 – 320 851 15 88 ☎️ Teléfono fijo: 604 590 31 08 (Ext. 41642) Línea de Emergencias: 147 (Gaula Militar / Autoridades)

Compartir esta nota en grupos de WhatsApp de vecinos, conductores y redes sociales es fundamental para aumentar las posibilidades de hallarlo. ¡Ayúdanos a difundir su rostro!