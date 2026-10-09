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El menor Martín Rentería desapareció el municipio de Bello

Fue reportado como desaparecido el 6 de Octubre

Publicado por: Juan Manuel

MARTIN RENTERIA PALACIOS OCTUBRE 2026
El menor Martín Rentería desapareció el municipio de Bello

Resumen: Martín Rentería Palacios es un niño de 9 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, reportado como desaparecido en el municipio de Bello, Antioquia, el día 6 de octubre de 2026.

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Martín Rentería Palacios es un niño de 9 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, reportado como desaparecido en el municipio de Bello, Antioquia, el día 6 de octubre de 2026.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, una pantaloneta negra y chanclas azules. Estas prendas de vestir constituyen las principales características conocidas que pueden contribuir a su identificación.

En la información suministrada no se reportan señales particulares que permitan distinguirlo físicamente. Se solicita tener presentes sus datos personales y la descripción de su vestimenta para facilitar su identificación y apoyar las acciones de búsqueda que permitan establecer su paradero.

2 BOLETIN MARTIN RENTERIA PALACIOS OCTUBRE 2026

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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