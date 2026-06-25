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    El menor Marlon Escobar desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 19 de junio en el barrio San Javier

    Publicado por: Juan Manuel

    MARLON ESCOBAR MONTOYA
    El menor Marlon Escobar desapareció en Medellín

    Resumen: Marlon Escobar Montoya es un adolescente colombiano de 14 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene piel trigueña y cabello corto de color negro.

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    Marlon Escobar Montoya es un adolescente colombiano de 14 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene piel trigueña y cabello corto de color negro.

    Al momento de su desaparición, vestía una gorra roja, camiseta azul, pantaloneta azul oscura y tenis negros. Como señales particulares, se menciona que tiene aretes en ambas orejas.

    La desaparición ocurrió el 19 de junio de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio San Javier, sector Peñitas. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

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