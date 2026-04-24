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    El menor Manuel Canchila desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 13 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Manuel Canchila desapareció en Medellín

    Resumen: Manuel Canchila Carreazo es un adolescente de 14 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, con nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Manuel Canchila Carreazo es un adolescente de 14 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, con nacionalidad colombiana. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    En cuanto a sus características físicas o señales particulares, no se han reportado rasgos distintivos que faciliten su identificación. Esto limita algunos elementos clave que podrían ayudar en su búsqueda.

    El menor fue reportado como desaparecido el 13 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín. Desde entonces, no se tienen más detalles sobre su paradero, por lo que se hace importante la difusión de esta información para contribuir a su pronta localización.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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