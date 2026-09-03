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    El menor Maicol Andrés Cárdenas desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido a mediados de agosto, en el barrio La América

    Publicado por: Juan Manuel

    MAICOL ANDRES CARDENAS RAMOS
    El menor Maicol Andrés Cárdenas desapareció en Medellín

    Resumen: Maicol Andrés Cárdenas Ramos, de 11 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

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    Maicol Andrés Cárdenas Ramos, de 11 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.

    Como características físicas, se describe con cabello negro, ondulado y corto, piel morena y contextura gruesa. Tiene una estatura aproximada de 1,58 metros. Al momento de su desaparición no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba.

    La desaparición habría ocurrido en Medellín, específicamente en el barrio La América, a mediados de agosto de 2026. Estos datos corresponden a la información disponible sobre el menor y pueden ser utilizados para facilitar su identificación y búsqueda.

    2 BOLETIN MAICOL ANDRES CARDENAS RAMOS

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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