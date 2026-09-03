El menor Maicol Andrés Cárdenas desapareció en Medellín

Resumen: Maicol Andrés Cárdenas Ramos, de 11 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.
Maicol Andrés Cárdenas Ramos, de 11 años de edad, sexo masculino, identidad de género masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido.
Como características físicas, se describe con cabello negro, ondulado y corto, piel morena y contextura gruesa. Tiene una estatura aproximada de 1,58 metros. Al momento de su desaparición no se recuerdan las prendas de vestir que llevaba.
La desaparición habría ocurrido en Medellín, específicamente en el barrio La América, a mediados de agosto de 2026. Estos datos corresponden a la información disponible sobre el menor y pueden ser utilizados para facilitar su identificación y búsqueda.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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