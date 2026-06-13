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    El menor Luis Eduardo Martínez desapareció en Cartagena de Indias

    Fue visto por ultima vez el 26 de Mayo en el barrio Villa Corelca

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS EDUARDO MARTINEZ
    El menor Luis Eduardo Martínez desapareció en Cartagena de Indias

    Resumen: Luis Eduardo Martínez de los Reyes, de 17 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 26 de mayo de 2026. Su desaparición fue reportada en el barrio Villa Corelca, en Cartagena de Indias, Bolívar, por lo que las autoridades y la comunidad continúan solicitando información que permita establecer su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luis Eduardo Martínez de los Reyes, de 17 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 26 de mayo de 2026. Su desaparición fue reportada en el barrio Villa Corelca, en Cartagena de Indias, Bolívar, por lo que las autoridades y la comunidad continúan solicitando información que permita establecer su paradero.

    El joven tiene una contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura, posee piel trigueña, rostro ovalado, cabello liso oscuro y frente mediana. Entre sus características particulares se destacan varios tatuajes: en el cuello tiene las letras “RAUN”, en la mejilla una red a la altura de la oreja, en el brazo una serpiente con una espada, en el hombro una cruz, y en la mano un ojo. Además, presenta diversos símbolos tatuados en los dedos, como estrellas y el signo de peso, y usa un piercing en la nariz.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera roja, una gorra negra, un suéter del Real Cartagena, zapatos negros y llevaba un morral negro. Estas características físicas y de vestimenta son fundamentales para facilitar su identificación y contribuir a las labores de búsqueda.

    1 FICHA DE BUSQUEDA LUIS EDUARDO MARTINEZ scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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