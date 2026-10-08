El menor Leyner José Valdez desapareció en Medellín

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Resumen: Leyner José Valdez Sánchez, de 10 años de edad, es un niño de sexo masculino, con identidad de género masculina y nacionalidad venezolana. Al momento de la desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

Leyner José Valdez Sánchez, de 10 años de edad, es un niño de sexo masculino, con identidad de género masculina y nacionalidad venezolana. Al momento de la desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

Como señales particulares, Leyner mide aproximadamente 1,40 metros de estatura y tiene contextura delgada. Su tez es trigueña, sus ojos son de color verde y tiene el cabello castaño claro y largo.

El menor fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, el 2 de octubre de 2026. Se solicita tener en cuenta sus características físicas y cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes