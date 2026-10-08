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    • El menor Leyner José Valdez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 2 de octubre

    Publicado por: Juan Manuel

    LEYNER JOSE VALDEZ SANCHEZ
    El menor Leyner José Valdez desapareció en Medellín

    Resumen: Leyner José Valdez Sánchez, de 10 años de edad, es un niño de sexo masculino, con identidad de género masculina y nacionalidad venezolana. Al momento de la desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

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    Leyner José Valdez Sánchez, de 10 años de edad, es un niño de sexo masculino, con identidad de género masculina y nacionalidad venezolana. Al momento de la desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba.

    Como señales particulares, Leyner mide aproximadamente 1,40 metros de estatura y tiene contextura delgada. Su tez es trigueña, sus ojos son de color verde y tiene el cabello castaño claro y largo.

    El menor fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, el 2 de octubre de 2026. Se solicita tener en cuenta sus características físicas y cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

    1 BOLETIN LEYNER JOSE VALDEZ SANCHEZ

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