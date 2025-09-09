El menor Junnyor Eliezer Reyes desapareció en Medellín

Resumen: Junnyor Eliezer Reyes Martínez es un menor de 15 años que se encuentra desaparecido desde el 7 de septiembre de 2025. Su desaparición ocurrió en el sector de Robledo, ubicado en la ciudad de Medellín.
Al momento de su desaparición, Junnyor tenía una contextura delgada y un tono de piel trigueño. Sus ojos son de color café, y su boca es de tamaño mediano con labios delgados.