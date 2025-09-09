JUNNYOR ELIEZER REYES MARTINEZ
El menor Junnyor Eliezer Reyes desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Junnyor Eliezer Reyes Martínez es un menor de 15 años que se encuentra desaparecido desde el 7 de septiembre de 2025. Su desaparición ocurrió en el sector de Robledo, ubicado en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición, Junnyor tenía una contextura delgada y un tono de piel trigueño. Sus ojos son de color café, y su boca es de tamaño mediano con labios delgados.

8 VOLANTE JUNNYOR ELIEZER REYES MARTINEZ scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

