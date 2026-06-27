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    El menor Juan Manuel Herrera desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió en Medellín el 24 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN MANUEL HERRERA RUA
    El menor Juan Manuel Herrera desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Manuel Herrera Rua es un adolescente de 15 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

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    Juan Manuel Herrera Rua es un adolescente de 15 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

    En el momento de su desaparición, vestía una camiseta amarilla de la Selección Colombia, jean negro y tenis negros. Estos detalles de su vestimenta pueden ser relevantes para su identificación.

    La desaparición ocurrió en Medellín el 24 de junio de 2026. Desde esa fecha se reporta su ausencia, por lo que cualquier información sobre su paradero podría ser importante para su localización.

    1 BOLETIN JUAN MANUEL HERRERA RUA scaled

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