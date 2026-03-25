El menor Juan Manuel Castrillón desapareció en Medellín

Resumen: Juan Manuel Castrillón Ríos es un joven colombiano de 16 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Juan Manuel Castrillón Ríos es un joven colombiano de 16 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

El caso reporta que su desaparición ocurrió el 12 de marzo de 2026 en la ciudad de Medellín. Hasta el momento, los datos disponibles son limitados y no incluyen detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Debido a la falta de información complementaria, como descripción física más detallada o vestimenta, se dificulta la identificación y búsqueda. Se trata de un caso que requiere mayor difusión y recolección de datos para facilitar su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes