    El menor Juan Manuel Araque desapareció en Medellín

    Fue visto por ultima vez en el Barrio Manrique Oriental el 13 de febrero

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan Manuel Araque Henao es un adolescente de 15 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta verde biche, pantaloneta negra y tenis rojos.

    Juan Manuel Araque Henao es un adolescente de 15 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta verde biche, pantaloneta negra y tenis rojos.

    Como señal particular, presenta una cicatriz en la parte externa del ojo izquierdo, lo que puede facilitar su identificación. Esta característica es un rasgo distintivo importante para reconocerlo.

    Su desaparición fue reportada en el sector de Manrique Oriental el 13 de febrero de 2026. Desde entonces, se desconoce su paradero y se solicita apoyo para obtener información que permita dar con su ubicación.

