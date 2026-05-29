El menor Juan Manuel Álvarez desapareció en Medellín

Juan Manuel Álvarez Betancur es un joven colombiano de 17 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Como rasgos distintivos, se reporta que utiliza piercings en la nariz y en ambas orejas, características que pueden facilitar su identificación.

De acuerdo con la información disponible, Juan Manuel fue reportado como desaparecido el 25 de mayo de 2026 en la ciudad de Medellín. Desde esa fecha, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades y personas cercanas mantienen la búsqueda para obtener información sobre su ubicación.

Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier dato que pueda contribuir a su localización. Cualquier información relevante sobre Juan Manuel Álvarez Betancur puede ser de gran ayuda para las labores de búsqueda y para el pronto reencuentro con su familia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes