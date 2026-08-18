El menor Juan José Martínez desapareció en Medellín

Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

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Resumen: Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia .

Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Juan José vestía una camiseta roja tipo polo, jean gris oscuro y chanclas. Estas características de vestimenta pueden ser relevantes para facilitar su identificación y búsqueda.

Se solicita a la comunidad permanecer atenta ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero. Cualquier dato relacionado con Juan José Martínez Rodríguez debe ser comunicado oportunamente a las autoridades competentes, con el fin de apoyar las labores de búsqueda y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes