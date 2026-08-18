Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El menor Juan José Martínez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 15 de agosto en el barrio Santa Cruz

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia.
    El menor Juan José Martínez desapareció en Medellín

    Resumen: Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Juan José Martínez Rodríguez, de 14 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, es de nacionalidad colombiana. Se reporta su desaparición ocurrida el 15 de agosto de 2026 en el barrio Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, Juan José vestía una camiseta roja tipo polo, jean gris oscuro y chanclas. Estas características de vestimenta pueden ser relevantes para facilitar su identificación y búsqueda.

    Se solicita a la comunidad permanecer atenta ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero. Cualquier dato relacionado con Juan José Martínez Rodríguez debe ser comunicado oportunamente a las autoridades competentes, con el fin de apoyar las labores de búsqueda y localización.

    3 BOLETIN JUAN JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.