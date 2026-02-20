Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8
    El menor Juan José Loaiza desapareció en Bello

    Desapareció el 29 de Enero en bello

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Juan José Loaiza desapareció en Bello

    Resumen: Juan José Loaiza Restrepo es un joven colombiano de 17 años, identificado como hombre. Su perfil incluye datos básicos como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, útiles para su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan José Loaiza Restrepo es un joven colombiano de 17 años, identificado como hombre. Su perfil incluye datos básicos como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, útiles para su identificación.

    En cuanto a su vestimenta, se le ha observado usando un jean negro, tenis grises con negro, un buso negro y una gorra negra. Estos detalles ayudan a reconocerlo en diferentes entornos.

    Presenta además señales particulares que lo distinguen, como un piercing en la nariz del lado izquierdo y perforaciones en las orejas, lo que complementa su descripción física y facilita su identificación visual.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


