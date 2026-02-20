El menor Juan José Loaiza desapareció en Bello

Resumen: Juan José Loaiza Restrepo es un joven colombiano de 17 años, identificado como hombre. Su perfil incluye datos básicos como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, útiles para su identificación.
Juan José Loaiza Restrepo es un joven colombiano de 17 años, identificado como hombre. Su perfil incluye datos básicos como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, útiles para su identificación.
En cuanto a su vestimenta, se le ha observado usando un jean negro, tenis grises con negro, un buso negro y una gorra negra. Estos detalles ayudan a reconocerlo en diferentes entornos.
Presenta además señales particulares que lo distinguen, como un piercing en la nariz del lado izquierdo y perforaciones en las orejas, lo que complementa su descripción física y facilita su identificación visual.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios