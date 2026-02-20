El menor Juan José Loaiza desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Juan José Loaiza Restrepo es un joven colombiano de 17 años, identificado como hombre. Su perfil incluye datos básicos como edad, sexo, identidad de género y nacionalidad, útiles para su identificación.

En cuanto a su vestimenta, se le ha observado usando un jean negro, tenis grises con negro, un buso negro y una gorra negra. Estos detalles ayudan a reconocerlo en diferentes entornos.

Presenta además señales particulares que lo distinguen, como un piercing en la nariz del lado izquierdo y perforaciones en las orejas, lo que complementa su descripción física y facilita su identificación visual.

