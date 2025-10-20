El menor Juan Esteban Gil desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Juan Esteban Gil Pérez es un menor de 15 años que fue reportado como desaparecido el pasado 10 de octubre de 2025, en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Juan Esteban vestía un jean ancho color azul, una camisa blanca y tenis blancos con rayas negras marca Adidas. Como señal particular, tenía un piercing en el labio inferior derecho.

En cuanto a sus características físicas, Juan Esteban tiene contextura delgada, piel blanca, cabello liso y corto, cara ovalada, nariz recta y boca mediana.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes