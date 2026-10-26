El menor Juan Camilo Espinosa desapareció en el municipio de Andes

Resumen: Juan Camilo Espinosa Zapata es un adolescente de 16 años que desapareció el 13 de octubre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia. Desde esa fecha, se desconoce su paradero, por lo que se difunde la información correspondiente a su desaparición con el propósito de facilitar su identificación y contribuir a su búsqueda.

Juan Camilo Espinosa Zapata es un adolescente de 16 años que desapareció el 13 de octubre de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia. Desde esa fecha, se desconoce su paradero, por lo que se difunde la información correspondiente a su desaparición con el propósito de facilitar su identificación y contribuir a su búsqueda.

En cuanto a sus características físicas, Juan Camilo es de contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Tiene el cabello liso, de color castaño claro, y no presenta particularidades capilares ni calvicie. Sus ojos son cafés y grandes, su nariz es recta y su boca es de tamaño mediano, con labios gruesos.

Como características adicionales, no presenta barba ni bigote y tiene los lóbulos de las orejas separados. No se reportan particularidades en el rostro ni en los ojos. Se solicita a la comunidad estar atenta a estas características y brindar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y facilitar su pronta localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes