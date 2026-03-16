Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El menor Jhostin Emanuel Betancur desapareció en Girardota

    Desapareció el 10 de marzo de 2026 en Girardota

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Jhostin Emanuel Betancur desapareció en Girardota

    Resumen: Jhostin Emanuel Betancur Pino es un adolescente colombiano de 15 años, identificado como hombre. Hasta el momento de su desaparición, vestía una camisa de manga corta blanca y un pantalón azul oscuro, lo que podría ayudar a reconocerlo en espacios públicos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jhostin Emanuel Betancur Pino es un adolescente colombiano de 15 años, identificado como hombre. Hasta el momento de su desaparición, vestía una camisa de manga corta blanca y un pantalón azul oscuro, lo que podría ayudar a reconocerlo en espacios públicos.

    Presenta una señal particular: una cicatriz por quemadura en el antebrazo derecho, la cual puede ser un dato clave para su identificación. Su género, edad y nacionalidad son elementos importantes para los reportes oficiales de búsqueda y comunicación con autoridades.

    Jhostin desapareció el 10 de marzo de 2026 en Girardota. Desde esa fecha, se encuentra en paradero desconocido, y la información sobre su vestimenta, edad y señas particulares ha sido difundida para facilitar su localización y contacto con familiares o autoridades.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.