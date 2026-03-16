El menor Jhostin Emanuel Betancur desapareció en Girardota

Resumen: Jhostin Emanuel Betancur Pino es un adolescente colombiano de 15 años, identificado como hombre. Hasta el momento de su desaparición, vestía una camisa de manga corta blanca y un pantalón azul oscuro, lo que podría ayudar a reconocerlo en espacios públicos.

Jhostin Emanuel Betancur Pino es un adolescente colombiano de 15 años, identificado como hombre. Hasta el momento de su desaparición, vestía una camisa de manga corta blanca y un pantalón azul oscuro, lo que podría ayudar a reconocerlo en espacios públicos.

Presenta una señal particular: una cicatriz por quemadura en el antebrazo derecho, la cual puede ser un dato clave para su identificación. Su género, edad y nacionalidad son elementos importantes para los reportes oficiales de búsqueda y comunicación con autoridades.

Jhostin desapareció el 10 de marzo de 2026 en Girardota. Desde esa fecha, se encuentra en paradero desconocido, y la información sobre su vestimenta, edad y señas particulares ha sido difundida para facilitar su localización y contacto con familiares o autoridades.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes