Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El menor Jerónimo Munera desapareció en Antioquia

    Desaparecido el 4 de marzo en el municipio de Barbosa

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Jerónimo Munera desapareció en Antioquia

    Resumen: Jerónimo Munera es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta negra con borde azul y zapatos tipo cross de color gris.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jerónimo Munera es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta negra con borde azul y zapatos tipo cross de color gris.

    El joven fue reportado como desaparecido el 4 de marzo de 2026 en el municipio de Barbosa, en el departamento de Antioquia, Colombia. Desde esa fecha no se tiene información confirmada sobre su paradero.

    Las autoridades y la comunidad han sido alertadas para ayudar en su búsqueda. Cualquier información que pueda contribuir a localizar a Jerónimo Munera es de gran importancia para apoyar su pronta ubicación y garantizar su bienestar.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.