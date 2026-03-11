El menor Jerónimo Munera desapareció en Antioquia

Resumen: Jerónimo Munera es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta negra con borde azul y zapatos tipo cross de color gris.
Jerónimo Munera es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta negra con borde azul y zapatos tipo cross de color gris.
El joven fue reportado como desaparecido el 4 de marzo de 2026 en el municipio de Barbosa, en el departamento de Antioquia, Colombia. Desde esa fecha no se tiene información confirmada sobre su paradero.
Las autoridades y la comunidad han sido alertadas para ayudar en su búsqueda. Cualquier información que pueda contribuir a localizar a Jerónimo Munera es de gran importancia para apoyar su pronta ubicación y garantizar su bienestar.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
