El menor Heiler Daniel Moreno desapareció en Medellín

Resumen: Heiler Daniel Moreno Uribe es un adolescente de 15 años que desapareció el 3 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín , específicamente en el barrio Llanadita Golondrinas.

Heiler Daniel Moreno Uribe es un adolescente de 15 años que desapareció el 3 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Llanadita Golondrinas.

Su familia y allegados no tienen información precisa sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre las prendas que llevaba puestas ese día.

En cuanto a su descripción física, Heiler es de contextura delgada, piel mestiza y mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. Una señal particular que puede ayudar en su identificación es un tatuaje con letras en el antebrazo izquierdo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes