El menor Heiler Daniel Moreno desapareció en Medellín

Heiler Daniel Moreno Uribe es un adolescente de 15 años que desapareció el 3 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Llanadita Golondrinas.
Su familia y allegados no tienen información precisa sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre las prendas que llevaba puestas ese día.
En cuanto a su descripción física, Heiler es de contextura delgada, piel mestiza y mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. Una señal particular que puede ayudar en su identificación es un tatuaje con letras en el antebrazo izquierdo.