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    El Menor Esteban Henao desapareció en el municipio de Santo Domingo

    Fue reportado como desaparecido el 29 de abril en Santo Domingo

    Publicado por: Juan Manuel

    ESTEBAN HENAO GALVIS
    El Menor Esteban Henao desapareció en el municipio de Santo Domingo

    Resumen: Esteban Henao Galvis es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía un buso y una gorra.

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    Esteban Henao Galvis es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía un buso y una gorra.

    Como señas particulares, presenta un lunar velloso en el frontal izquierdo, un tatuaje con letras verticales en el lado derecho del cuello, un tatuaje de una coronita en la mano derecha y perforaciones en ambas orejas, características que pueden facilitar su identificación.

    Su desaparición fue reportada el 29 de abril de 2026 en el municipio de Santo Domingo, Colombia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

    2 BOLETIN ESTEBAN HENAO GALVIS

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