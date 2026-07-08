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Resumen: Esteban Henao Galvis es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía un buso y una gorra.

El Menor Esteban Henao desapareció en el municipio de Santo Domingo

Esteban Henao Galvis es un joven colombiano de 17 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Al momento de su desaparición vestía un buso y una gorra.

Como señas particulares, presenta un lunar velloso en el frontal izquierdo, un tatuaje con letras verticales en el lado derecho del cuello, un tatuaje de una coronita en la mano derecha y perforaciones en ambas orejas, características que pueden facilitar su identificación.

Su desaparición fue reportada el 29 de abril de 2026 en el municipio de Santo Domingo, Colombia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes