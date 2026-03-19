Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
    El menor Emiliano Rico desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 17 de marzo

    Publicado por: Juan Manuel

    Emiliano Rico Salinas es un niño colombiano de 1 año y 9 meses de edad, de sexo masculino. Al momento de su desaparición, no se registraban señales particulares que permitieran identificarlo fácilmente.

    Vestía un conjunto de color naranja y café, junto con zapatos tipo bota deportiva de color rojo. Esta descripción de su vestimenta es clave para su posible identificación.

    El menor fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 17 de marzo de 2026, por lo que se hace urgente cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


