El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas desapareció en Medellín

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Resumen: Eliab Alfonso Alvarez Rivas, de 13 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en Medellín. Vestía camiseta gris, pantaloneta azul oscura y, según la ficha, "cross". Cualquier información puede reportarse a la línea 122, opción 5, opción 1, o al 318 532 17 45.

El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas, de 13 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en Medellín.

Eliab es de sexo masculino, se identifica como hombre y es de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía camiseta gris, pantaloneta azul oscura y, según la ficha, «cross».

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, opción 5, opción 1, o al celular 318 532 17 45. También en la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 1, teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825.