Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:

El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas desapareció en Medellín

Eliab Alfonso Alvarez Rivas, de 13 años, desapareció el 3 de noviembre en Medellín.

Publicado por: Juan Manuel

El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas desapareció en Medellín
El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas desapareció en Medellín

Resumen: Eliab Alfonso Alvarez Rivas, de 13 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en Medellín. Vestía camiseta gris, pantaloneta azul oscura y, según la ficha, "cross". Cualquier información puede reportarse a la línea 122, opción 5, opción 1, o al 318 532 17 45.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

El menor Eliab Alfonso Alvarez Rivas, de 13 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en Medellín.

Eliab es de sexo masculino, se identifica como hombre y es de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía camiseta gris, pantaloneta azul oscura y, según la ficha, «cross».

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, opción 5, opción 1, o al celular 318 532 17 45. También en la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 1, teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825.

Ficha de búsqueda de Eliab Alfonso Alvarez Rivas - Fiscalía General de la Nación

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¿Falso ganadero en el Caribe y capo en Medellín?

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.