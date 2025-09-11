DEINER STIVEN CAICEDO MORENO
El menor Deiner Stiven Caicedo desapareció en Medellín

Resumen: Deiner Stiven Caicedo Moreno es un niño de 12 años que desapareció el 11 de septiembre de 2025 en el barrio Caicedo Villatina, ubicado en Medellín, Antioquia.

Deiner Stiven Caicedo Moreno es un niño de 12 años que desapareció el 11 de septiembre de 2025 en el barrio Caicedo Villatina, ubicado en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Deiner vestía una camiseta color beige, una pantaloneta azul oscuro y chanclas del mismo color.

En cuanto a sus características físicas, Deiner tiene una contextura mediana, piel morena, cabello crespo, corto y negro. Su rostro es redondo, su nariz achatada, ojos grandes y negros, boca grande con labios gruesos.

