El menor Deiby Ismael Córdoba desapareció en Medellín

Resumen: Deiby Ismael Córdoba Mena es un adolescente de 14 años de edad, de sexo masculino, identidad de género masculina y nacionalidad colombiana, cuyo caso corresponde a una desaparición reportada en el departamento de Antioquia.
Deiby Ismael Córdoba Mena es un adolescente de 14 años de edad, de sexo masculino, identidad de género masculina y nacionalidad colombiana, cuyo caso corresponde a una desaparición reportada en el departamento de Antioquia.
Como características físicas para su identificación, presenta cabello negro, corto y ondulado, piel blanca, contextura delgada y ojos negros. Su estatura está registrada en 170 centímetros.
La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026, en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Buenos Aires, sector Barrios de Jesús. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, por lo que este dato permanece sin establecer.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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