El menor Daniel Santiago Pastran desapareció en Medellín

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Resumen: Se reporta la desaparición de Daniel Santiago Pastran Torrez, quien fue visto por última vez el lunes 20 de abril en el sector de Prado Centro, comuna 10. Desde ese momento no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Se reporta la desaparición de Daniel Santiago Pastran Torrez, quien fue visto por última vez el lunes 20 de abril en el sector de Prado Centro, comuna 10. Desde ese momento no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Las autoridades y familiares solicitan la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que ayude a encontrarlo. Se considera importante reportar incluso información que pueda parecer mínima.

Si alguien tiene información sobre su ubicación o movimientos recientes, se pide comunicarse de inmediato al número 305 404 53 79 para apoyar su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes