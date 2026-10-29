El menor Cesar Zapata Morales desapareció en Medellín

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Resumen: Cesar Zapata Morales es un menor de 15 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportado como desaparecido desde el 25 de octubre de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el barrio Florencia, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Cesar Zapata Morales, de 15 años, es de sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía jean azul, camiseta blanca, buso negro y tenis negros, y usa gafas.

Según la ficha de la Fiscalía, no presenta señales particulares.

El menor desapareció el 25 de octubre de 2026 en el barrio Florencia de Medellín, Antioquia. Se solicita a la ciudadanía aportar información que ayude a ubicarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI Medellín, ubicado en la carrera 64 C N. 67-300, bloque H, piso 1. Teléfono: 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825. Celular: 318 532 41 29.