El menor Antony Alexander Mosquera desapareció en Medellín

Resumen: Antony Alexander Mosquera Arenas es un adolescente colombiano de 14 años, de sexo masculino. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, jean azul y chanclas. No presenta señales particulares que faciliten su identificación.

Antony Alexander Mosquera Arenas es un adolescente colombiano de 14 años, de sexo masculino. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, jean azul y chanclas. No presenta señales particulares que faciliten su identificación.

El joven fue reportado como desaparecido el 11 de abril de 2026 en el barrio Tejelo, ubicado en la ciudad de Medellín. Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Las autoridades y su familia solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a encontrarlo. Cualquier dato puede ser clave para su pronta ubicación y regreso seguro a casa.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes