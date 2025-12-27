Resumen: os clientes aportaron el dinero para el juguete; las redes viralizaron la búsqueda de un hogar y la familia brindó el compromiso de cuidados y amor de por vida.

¡El mejor regalo! El perrito que «compró» su propio peluche en Navidad ya tiene un hogar para siempre

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una travesura inocente impulsada por la soledad de las calles en Mérida, México, se ha convertido en la historia más conmovedora de este cierre de año. El perrito que se volvió viral tras entrar a una tienda en una plaza comercial para elegir su propio peluche de Navidad, no solo se llevó el juguete, sino que encontró la familia que tanto necesitaba.

La escena, que fue captada por testigos en una tienda de Yucatán, mostró al “lomito” tomando con determinación un peluche de los estantes. Aunque inicialmente una empleada intentó recuperarlo, la magia de la Navidad se apoderó de los clientes: entre varios presentes reunieron el dinero, pagaron el juguete y se lo entregaron al animal.

De las calles a un colchón caliente

Sin embargo, la historia no terminó cuando el perrito salió de la plaza moviendo la cola con su peluche nuevo. Tras hacerse viral, miles de personas preguntaron por su paradero. Gracias a la difusión masiva, una familia decidió que el peluche no era suficiente y abrió las puertas de su casa para adoptarlo oficialmente.

“Solo quería un regalo de Navidad y terminó recibiendo una vida nueva. Ya no dormirá más en el cemento frío”, comentaron usuarios en redes sociales tras conocerse las fotos del perrito ya instalado en su nuevo hogar.

Un fenómeno de solidaridad

Este caso ha resonado en todo el continente como un recordatorio del poder de la empatía. Lo que pudo ser un simple desalojo de un animal de un centro comercial, se transformó en un esfuerzo multilateral:

Los clientes aportaron el dinero para el juguete; las redes viralizaron la búsqueda de un hogar y la familia brindó el compromiso de cuidados y amor de por vida.

Hoy, aquel perrito que entró a una tienda buscando un poco de consuelo material, duerme tranquilo sabiendo que tiene comida, seguridad y, sobre todo, una familia que le recordará cada día que esa Navidad fue el inicio de su verdadera vida.

