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    «El megacontratista favorito de la JEP»: Senadora María Clara Posada revela los millonarios contratos con que se beneficia la ONU

    La ONU solicitó públicamente que no se recortaran los recursos destinados a la JEP, pero no contó que son sus «megacontratistas»

    Publicado por: SoloDuque

    onu jep megacontratos
    «El megacontratista favorito de la JEP»: Senadora María Clara Posada revela los millonarios contratos con que se beneficia la ONU

    Resumen: Según la senador, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos y para «suavizar» las cifras en el papel dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie

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    Minuto30.com .- La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lanzó fuertes críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionando los intereses detrás del reciente respaldo del organismo internacional para evitar recortes presupuestales a la entidad transicional de cara al año 2027.

    El detonante: El pronunciamiento de Posada surge días después de que la ONU solicitara públicamente que no se recortaran los recursos destinados a la JEP. Según la senadora, esta petición esconde un evidente conflicto de intereses que el organismo internacional debió informar a la opinión pública por motivos de transparencia.

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    Contratación millonaria de la JEP a la ONU

    La parlamentaria reveló que, entre los años 2018 y 2026, la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional directamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con su denuncia, estos acuerdos le han costado a los colombianos un total de 182.120 millones de pesos.

    Aportes en especie: La senadora detalló que, si bien en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos para «suavizar» las cifras en el papel, dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie, lo que significa que el costo real y en efectivo terminó siendo asumido por los contribuyentes del país.

    Con estas revelaciones, Posada calificó al organismo internacional como el «mega-contratista favorito» de la JEP, cuestionando la conveniencia política de que la entidad de justicia le pida respaldo financiero precisamente a uno de sus mayores aliados contractuales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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