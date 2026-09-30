Resumen: Según la senador, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos y para «suavizar» las cifras en el papel dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie

«El megacontratista favorito de la JEP»: Senadora María Clara Posada revela los millonarios contratos con que se beneficia la ONU

Minuto30.com .- La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lanzó fuertes críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionando los intereses detrás del reciente respaldo del organismo internacional para evitar recortes presupuestales a la entidad transicional de cara al año 2027.

El detonante: El pronunciamiento de Posada surge días después de que la ONU solicitara públicamente que no se recortaran los recursos destinados a la JEP. Según la senadora, esta petición esconde un evidente conflicto de intereses que el organismo internacional debió informar a la opinión pública por motivos de transparencia.

Contratación millonaria de la JEP a la ONU

La parlamentaria reveló que, entre los años 2018 y 2026, la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional directamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con su denuncia, estos acuerdos le han costado a los colombianos un total de 182.120 millones de pesos.

Aportes en especie: La senadora detalló que, si bien en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos para «suavizar» las cifras en el papel, dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie, lo que significa que el costo real y en efectivo terminó siendo asumido por los contribuyentes del país.

Con estas revelaciones, Posada calificó al organismo internacional como el «mega-contratista favorito» de la JEP, cuestionando la conveniencia política de que la entidad de justicia le pida respaldo financiero precisamente a uno de sus mayores aliados contractuales.