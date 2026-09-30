«El megacontratista favorito de la JEP»: Senadora María Clara Posada revela los millonarios contratos con que se beneficia la ONU

Resumen: Según la senador, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos y para «suavizar» las cifras en el papel dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie
Minuto30.com .- La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lanzó fuertes críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionando los intereses detrás del reciente respaldo del organismo internacional para evitar recortes presupuestales a la entidad transicional de cara al año 2027.
El detonante: El pronunciamiento de Posada surge días después de que la ONU solicitara públicamente que no se recortaran los recursos destinados a la JEP. Según la senadora, esta petición esconde un evidente conflicto de intereses que el organismo internacional debió informar a la opinión pública por motivos de transparencia.
Contratación millonaria de la JEP a la ONU
La parlamentaria reveló que, entre los años 2018 y 2026, la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional directamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con su denuncia, estos acuerdos le han costado a los colombianos un total de 182.120 millones de pesos.
Aportes en especie: La senadora detalló que, si bien en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar 132.943 millones de pesos para «suavizar» las cifras en el papel, dichos aportes se habrían realizado casi siempre en especie, lo que significa que el costo real y en efectivo terminó siendo asumido por los contribuyentes del país.
Con estas revelaciones, Posada calificó al organismo internacional como el «mega-contratista favorito» de la JEP, cuestionando la conveniencia política de que la entidad de justicia le pida respaldo financiero precisamente a uno de sus mayores aliados contractuales.
¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis…
Entre 2018-2026 la JEP firmó 22 convenios de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- que… pic.twitter.com/IC8nhkeTtb
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 30, 2026
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