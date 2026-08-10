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    ¡El más fuerte de la década! SGC confirma detalles del terremoto de 7.4 y explica sus causas

    El principal responsable de estos eventos se debe a que la Placa de Nazca choca y se desliza violentamente por debajo de la Placa Suramericana

    Publicado por: SoloDuque

    Graves afectaciones en Pereira la gente agradece de rodillas que están bien
    Captura de video.
    ¡El más fuerte de la década! SGC confirma detalles del terremoto de 7.4 y explica sus causas

    Resumen: El principal responsable de estos eventos mayores es el proceso conocido como subducción, donde la Placa de Nazca (ubicada bajo el Océano Pacífico) choca y se desliza violentamente por debajo de la Placa Suramericana, sobre la cual se asienta nuestro país.

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    Minuto30.com .- La emergencia sísmica que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes ya tiene un lugar en los registros históricos del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un pronunciamiento oficial detallando la magnitud real y las causas científicas detrás del poderoso sacudón que generó pánico en varias regiones.

    A través de sus canales oficiales, el SGC confirmó que el evento telúrico, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), tuvo una magnitud definitiva de 7.4 y una profundidad intermedia de 103 km.

    «El evento tuvo una magnitud de 7.4 (…) convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década», sentenció la entidad en su más reciente boletín.

    Alcance internacional y réplicas

    La inmensa cantidad de energía liberada desde las profundidades del Chocó no solo causó afectaciones estructurales en ciudades como Manizales y Armenia —información que sigue siendo verificada por las autoridades locales—, sino que traspasó las fronteras nacionales.

    De acuerdo con los reportes sismológicos, el terremoto fue ampliamente sentido en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.

    Adicionalmente, el SGC confirmó que el reacomodo de las fallas ya está generando nuevos movimientos. Hasta el momento de la emisión del boletín, se han registrado dos réplicas de magnitudes 2.8 y 4.8, siendo esta última percibida con fuerza por la población en el occidente colombiano.

    ¿Por qué tembló tan fuerte? La explicación tectónica

    Para combatir la desinformación y el pánico injustificado, el SGC brindó una clara explicación científica sobre el origen de este fenómeno. La actividad sísmica en esta zona no es producto del azar, sino que responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano.

    El principal responsable de estos eventos mayores es el proceso conocido como subducción, donde la Placa de Nazca (ubicada bajo el Océano Pacífico) choca y se desliza violentamente por debajo de la Placa Suramericana, sobre la cual se asienta nuestro país.

    Esta constante fricción y acumulación de tensión es la que, al liberarse súbitamente, produce sismos de gran magnitud.

    Un antecedente histórico

    Para poner en perspectiva la fuerza de la naturaleza en esta región, el SGC recordó un doloroso antecedente histórico generado por esta misma dinámica tectónica: el devastador sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979. En aquella ocasión, el terremoto alcanzó una magnitud de 7.2.

    Las autoridades nacionales y el Servicio Geológico Colombiano mantienen el monitoreo permanente de la red sísmica. Recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, tener preparado su kit de emergencia y consultar únicamente las fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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