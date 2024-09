El mariscal de Jaguars Trevor Lawrence, ausente indefinidamente por esguince en el tobillo

Redacción Deportes, 5 dic (EFE).- Trevor Lawrence, 'quarterback' estelar de los Jacksonville Jaguars, tiene un esguince en el tobillo derecho y según informó el equipo este martes no hay fecha programada para que vuelva a la actividad. "No voy a imponerle un cronograma a Trevor. No lo pondré en una situación que comprometa su lesión, […]