El Maratón de Chicago, un negocio que aspira a superar los 386 millones

in

Chicago (EE.UU.), 6 oct (EFE).- 386 millones de dólares. Es el impacto económico del Maratón de Chicago en la Ciudad del Viento en 2022 y que aspira a superar en 2023. 42.000 corredores, 2.800 puestos de trabajo creados y 290 millones de dólares recaudados para iniciativas benéficas. Bank of América es el organizador y el principal patrocinador de este 'major' desde 2008. Rita Cook, presidenta del banco, analiza para EFE un negocio millonario a dos días de la disputa de su nueva edición.

Tan sólo 2 horas, 4 minutos y 24 segundos necesitó el keniano Benson Kipruto para triunfar en 2022. Su compatriota Ruth Chepngetich ganó la prueba femenina en 2 horas, 14 minutos y 18 segundos. El beneficio económico, no obstante, se origina en los más de 42.000 participantes. "El Maratón impulsa una tremenda actividad económica de turismo, hospitalidad y sector minorista", asegura Cook en una entrevista con EFE.

Bank of America da el nombre y organiza el Maratón de Chicago desde 2008. Además, en marzo de este año firmó un contrato de diez años con el de Boston. En su porfolio figuran dos de los seis 'grandes' de la temporada. Fútbol Americano, béisbol, golf y deportes de motor son otros que forman parte de su plan estratégico.

Pregunta: Chicago será el centro del mundo del atletismo este domingo. ¿Qué impacto tiene el Maratón en la ciudad?

Respuesta: El Maratón de Chicago dio la bienvenida a 42.000 participantes en 2022 y creó un impacto económico de 386 millones de dólares. También creó más de 2.800 puestos de trabajo. Un 33 % de los participantes en 2022 procedían del extranjero, algo que dio un tremendo impulso económico al turismo, la industria de hoteles y el sector minorista en Chicago en una época del año en el que la ciudad tendría un bajón turístico por razones climáticas.

P: ¿Qué datos de gasto tienen?

R: Un estudio realizado por Bank of America reveló que los niveles más altos de actividad económica se dan en los hoteles, restaurantes, transporte y lugares de entretenimiento. Cada visitante gasta un promedio de 664 dólares por día.

P: ¿Cómo se gestó el acuerdo entre el Maratón y Bank of América?

R: El patrocinio fue conseguido por Bank of America con la adquisición de 'LaSalle Bank' (un banco local de Chicago que pasó a manos de Bank of America en 2007). Desde 2008, la carrera ha sido propiedad de Bank of America y está organizada por nosotros.

P: ¿Qué elementos del Maratón les convencieron a apostar por esta inversión?

R: El impacto que tiene un maratón en los corredores, sus familias, amigos y la comunidad es tremendo. Lo vemos en los cientos de maratones que se llevan a cabo en nuestras comunidades en Estados Unidos y en todo el mundo, cada uno de los cuales nos brinda la oportunidad de activar nuestra marca a través de la comunidad mundial de corredores.

P: Su banco cerró en marzo un acuerdo de 10 años con el Maratón de Boston.

R: Al igual que el Maratón de Chicago, es el estatus icónico del maratón de Boston lo que nos hizo querer asociarnos con el evento. Combinando la popularidad del Maratón de Boston con la escala y el tamaño del Bank of America, creemos que podemos impactar a las comunidades de todo el mundo haciendo que correr, y la salud y el bienestar, sean más accesibles.

P: El Maratón de Chicago recauda cada año millones de dólares para donar a iniciativas benéficas. ¿Qué tipo de aportación da su banco?

R: El programa benéfico del Maratón de Chicago es fundamental para hacer realidad nuestra visión de este evento icónico. Cada año, damos la bienvenida a miles de corredores, cada uno comprometido a correr para una organización sin fines de lucro que trabaja para construir un Chicago más fuerte.

El año pasado, más de 12.000 corredores recaudaron más de 27,6 millones de dólares para organizaciones benéficas y anticipamos que más de 14.000 corredores recaudarán fondos este año.

P: ¿Cuánto dinero se ha donado gracias al Maratón?

R: Desde el inicio del proyecto, en 2002, más de 170,000 corredores han recaudado más de 292 millones de dólares para 190 organizaciones de caridad. Bank of America está comprometido a crear acceso y oportunidades para personas y comunidades diversas a través del deporte. Este año, organizamos nuestra segunda clínica anual 'Play It Forward Running'. Recibiremos a cincuenta jóvenes corredores y les permitiremos pasar una tarde junto a atletas de élite.

P: ¿Qué deportes forman parte de su plan estratégico?

R: Nuestro porfolio de patrocinios abarca muchos deportes y eventos, incluido el fútbol americano profesional, béisbol, golf y motor.

Andrea Montolivo

Por: EFE