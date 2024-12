Ciudad de Panamá, 22 feb (EFE).- El mal estado de las canchas sintéticas en Panamá, causa de muchas lesiones, ha puesto en estado de alerta a los futbolistas y agudizado el enfrentamiento entre el gremio de jugadores, la Liga Panameña (LPF) y los administradores de esos campos.

Los jugadores, apoyados por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), tiene preocupantes cifras de lesiones en la temporada 2023: 127. En su mayoría, los jugadores ha sufrido lesiones en los ligamentos de la rodilla, la espalda, músculos de las piernas y tobillos.

Ese estudio afirma que alrededor de un 33 % de los jugadores nacionales se lesiona por el mal estado de las canchas.

Los equipos que tuvieron la mayor cantidad de reportes de lesiones en la temporada 2023 fueron el Árabe Unido de Colón con 37 y Umecit con 53 casos, ambos juegan y entrenan en canchas de pasto sintético.

En el caso del equipo de la ciudad caribeña de Colón, entrenan en un estadio que fue vetado en 2023 para jugar el torneo por problemas en la cancha y en su estructura.

En Panamá se juegan torneos federados en seis campos de fútbol, cinco sintéticos bajo el manejo del Estado y uno privado.

Afutpa, en su último comunicado, exigió a la LPF, Federación Panameña de Fútbol e Instituto Panameño de Deportes, "atender estas preocupaciones con carácter urgente y proteger la integridad de quienes contribuyen al desarrollo del fútbol panameño".

Se incrementan las lesiones

"Aconsejo a los jugadores que en los entrenamientos no usen tacos, por su seguridad", dijo a Efe un experto santario.

Explicó que entre los jugadores de la primera y segunda división que ha tratado se ha visto un incremento en las lesiones de fascitis plantar, dolores lumbares, tendinitis y ruptura de ligamentos.

Resaltó que las canchas sintéticas en mal estado no ayudan mucho a prevenir las lesiones, pero "no hay otros lugares donde entrenar y jugar, pareciese que nos obligan a adaptarnos a lo que hay".

La portera de la selección de fútbol femenina de Panamá, Sacha Fábrega, es el caso más reciente de una lesión en estas canchas sintéticas.

Fábrega sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, mientras se entrenaba con la selección para la Copa Oro W en la capital panameña.

Dura realidad

El Plaza Amador, equipo donde milita el internacional Alberto "Negrito" Quintero, entrena en estadio Maracaná, recinto deportivo que desde el 2022 se declaró no apto para jugar fútbol de primera división.

Precisamente Quintero, a su llegada a la LPF, fue crítico con las canchas en donde se juega el torneo, al punto que precisó que en algunos estadios en donde entrenó "son una pena".

"Lastimosamente (las canchas) no están adecuadas para los profesionales, eso es lo que somos, profesionales", apuntó el otrora jugador del Universitario de Deportes de Perú.

Plaza Amador es uno de los equipos que más afectado se vio por ocho casos de lesiones. Rodolfo Vega, por ejemplo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

El capitán de la selección Aníbal Godoy, ha expresado públicamente críticas por el mal estado de las canchas y los riesgos que corren los jugadores tras la lesión de ligamento cruzado de Marlon Ávila.

"Lastimosamente no te retiran los años de carrera que has hecho, en Panamá te retiran las canchas de fútbol donde supuestamente es nuestra principal herramienta de trabajo y tengo años escuchando un lema que no avanza en nada: 'La liga que siempre soñé'", publicó en su cuenta de X.

