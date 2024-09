¡El Lucho que necesita la Selección! El guajiro marca doblete en dos minutos con el Liverpool

El Lucho que necesita la Selección Colombia lo tiene el Liverpool. El guajiro convirtió doblete en dos minutos.

El equipo inglés enfrenta por la Premier League al Bournemouth que al minuto 26 y al 28 empezó a sufrir con las anotaciones del colombiano.

El colombiano enloqueció el estadio con las dos soberbias anotaciones, una detrás de la otra, sin dejar respirar a “Los Cerezas”.

En el primer gol el guajiro recibió un soberbio pase desde su propio campo, lo bajó con calidad y aprovechó un error del guardameta rival.

El portero del Bournemouth quedó a mitad de camino en su mala decisión, situación que aprovechó el colombiano para abrirse hacia la derecha y mandar el balón al fondo de la red.

En la segunda anotación, dos minutos después, Lucho ingresa al área por la banda izquierda, recibe solo y con frialdad mete el balón por debajo de las piernas del portero.

Con esa anotación Luis Díaz, que ha estado recibiendo críticas con la Selección Colombia, muestra el nivel que los aficionados quieren ver en la ´tricolor’.

GOAL | Liverpool 1-0 Bournemouth | Luis Diaz

LUIS DIAZ HAS GIVEN LIVERPOOL THE LEAD !!!!!!!!!!pic.twitter.com/IXYy4TAN6Q

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 21, 2024