    Fotos y Videos

    El lodo hizo estragos en Medellín: vehículo atrapado, viviendas afectadas y hasta derrumbes

    Resumen: Los Bomberos reportaron daños en la zona de la Quebrada Altavista, donde se registraron afectaciones por agua y lodos en tres viviendas. Además, un vehículo tipo furgón que intentó cruzar el cauce de la quebrada quedó atrapado. Afortunadamente, el Alcalde confirmó que no se registraron personas lesionadas en ninguno de estos incidentes.

    Minuto30.com .- El Alcalde Federico Gutiérrez actualizó el balance de las afectaciones en Medellín tras las fuertes lluvias, con equipos de Bomberos Medellín, la Alcaldía y el DAGRD trabajando en el terreno.

    Afectaciones Directas y Vehículo Atrapado

    Los Bomberos reportaron daños en la zona de la Quebrada Altavista, donde se registraron afectaciones por agua y lodos en tres viviendas. Además, un vehículo tipo furgón que intentó cruzar el cauce de la quebrada quedó atrapado. Afortunadamente, el Alcalde confirmó que no se registraron personas lesionadas en ninguno de estos incidentes.

    Emergencias en Medellín por fuertes lluvias este 7 de diciembre. Foto: captura de video

    Movimiento en Masa y Acueducto Afectado

    La situación de riesgo se extiende con el reporte de un movimiento en masa (deslizamiento) que, además de comprometer el terreno, ha generado afectaciones en el acueducto Buga. El equipo técnico del DAGRD está evaluando de manera prioritaria las condiciones del terreno y las posibles repercusiones en la infraestructura de servicios públicos.

    Impacto en el sector Betania

    En el sector Betania, el equipo del DAGRD continúa valorando un total de diez viviendas afectadas por inundación y el ingreso de lodos. De este grupo, dos casas reportaron pérdida parcial de enseres, y una vivienda sufrió la pérdida de un muro, aunque se determinó que no existe compromiso estructural mayor en la edificación.

    El lodo hizo estragos en Medellín, tras las fuertes lluvias de este domingo de velitas. Fotos: @ficogutierrez

    Acompañamiento de la Alcaldía

    Para atender a las familias damnificadas, la Comisión Social de la Alcaldía ha sido activada para brindar el acompañamiento y la asistencia necesaria. Además, se solicitó la intervención de EMVARIAS para apoyar las labores de limpieza y remoción de lodos en las zonas afectadas.

    El equipo técnico del DAGRD mantiene su presencia en los sitios de emergencia, realizando un seguimiento constante y la verificación de la totalidad de las afectaciones reportadas para garantizar una respuesta efectiva e inmediata.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager


