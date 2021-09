El llanto de felicidad de la mamá de Cristiano Ronaldo tras su doblete con el Manchester United

La fotografía de María Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, le da la vuelta al mundo, la orgullosa mamá, rompe en llanto al ver el doblete de su hijo Cristiano Ronaldo.

Este sábado, la mamá de Cristiano se encontraba en uno de los palcos del Trafford, donde observaba la ovación de la hinchada del Manchester United hacia su hijo, pero la mujer no pudo contener las lágrimas de felicidad al ver los dos goles de la autoría de Cristiano que ayudaron a que el equipo le ganara a su rival.

Un aficionado que observó la escena, captó la fotografía que hoy es viral en redes sociales, solo hubo emoción, la madre de CR7, demostró que es su hincha número uno.

Dato: En los minutos 45′ y el 62′ Cristiano Ronaldo anotó y sumó los dos goles que le dieron la victoria 4 a 1 a los ‘Red Devils’ sobre el Newcastle.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm

— Ambo (@Ambo_91) September 11, 2021