El lío de la trazabilidad bovina

Resumen: Las dos auditorías apuntan a que seguimos sin una trazabilidad que garantice inocuidad, que no sirva para legalizar ilícitos y que cumpla las exigencias de los mercados.

La Contraloría acaba de concluir una Auditoría a la trazabilidad de las Guías de Movilización de Animales, componente crítico de la trazabilidad bovina, en el cual el ICA salió mal librado, con tres hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia disciplinaria y penal.

El lío es grande, pues las Guías, sin el control necesario, terminan amparando ilícitos como contrabando de animales, abigeato, sacrificio clandestino y evasión o el robo del impuesto de degüello y la contribución parafiscal ganadera asociada al sacrificio. Para el Fondo Nacional del Ganado, el sacrificio clandestino de más de un millón de animales causa una pérdida que supera los $80 mil millones al año.

Culminó también una auditoría de la Administración Aduanera China a nuestro sistema de sacrificio, con visitas al INVIMA, ICA y varias plantas de sacrificio. Una primera conclusión fue el rezago en trazabilidad frente a las exigencias chinas, lo cual pone en riesgo una década de negociaciones para llevar carne a ese mercado en 2024, hoy nuestro principal destino con 18.700 toneladas exportadas en 2025.

El lío es más grande, pues las dos auditorías apuntan a que seguimos sin una trazabilidad que garantice inocuidad, que no sirva para legalizar ilícitos y que cumpla las exigencias de los mercados.

Para mí, el lío se origina en nuestro síndrome de “la discusión perpetua” sobre lo que es imperativo hacer…, pero no se hace. Ya cumplió ¡22 años! la primera ley de trazabilidad (L. 914/2004), impulsada por FEDEGÁN para estar listos frente a los TLC que se veían venir. En 2006 se firmó el contrato que delegó en FEDEGÁN su desarrollo y hace ¡17 años!, en 2009, entró en operación el primer Sistema de Identificación e Información del Ganado, SINIGÁN.

Sin embargo, en 2012 retrocedimos, cuando Santos, después de quitarle a FEDEGÁN el manejo de las Guías, rescindió el contrato de trazabilidad, para reiniciar desde ceros. Paradójicamente, ese año entró en vigor el TLC con Estados Unidos, pero… no estábamos listos.

No podemos retroceder otra vez. Hoy la meta y el reto que proponemos al gobierno entrante es llegar al mercado de Estados Unidos, aunque el riesgo de perder a China, como la oportunidad de ganar a Estados Unidos, depende de solucionar, sin más discusiones perpetuas, el lío de la trazabilidad.

Con ánimo de construir, propongo que los hallazgos de la Contraloría a la gestión del ICA y la responsabilidad del INVIMA en su función de inspección y vigilancia a los establecimientos de sacrificio, desposte y distribución de carne, sean insumo para una Mesa de Trabajo con estas dos entidades, FEDEGÁN, el Ministerio de Agricultura y la Contraloría.

La tarea: Una hoja de ruta de corto plazo para solucionar las distorsiones del nuevo SINIGAN y devolverles la confianza a los ganaderos, los consumidores y a nuestros actuales y futuros clientes en el mundo…, sin lío.

@jflafaurie