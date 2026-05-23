El liderazgo que hoy transforma Antioquia

Resumen: Antioquia resiste porque trabaja. Resiste porque cree en la disciplina, en la transparencia y en la capacidad de salir adelante aun, o quizás, en los momentos más difíciles

En Antioquia hemos demostrado que cuando el liderazgo se ejerce con carácter, claridad y sentido humano, los resultados llegan y se sienten en la vida de la gente. Las cifras reveladas recientemente por el DANE, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024 – 2025, no son simplemente un dato estadístico: son la confirmación de que este Departamento avanza por el camino correcto. Reducir la inseguridad alimentaria moderada o grave del 27,9 % al 20,1 %, en un solo año, constituye un logro histórico que merece ser reconocido por todos los antioqueños.

Detrás de esa reducción de 7,8 puntos porcentuales hay miles de familias que hoy pueden llevar alimento digno a sus mesas, niños con mejores oportunidades y hogares que recuperan la esperanza. No se trata de anuncios; se trata de hechos. Que uno de cada cuatro hogares que salieron del hambre en Colombia sea antioqueño habla de un departamento que resiste, pero sobre todo de un gobierno que actúa.

Ese avance tiene nombre propio: Andrés Julián Rendón. El Gobernador tiene claro que gobernar implica tomar decisiones con valentía, administrar con austeridad y poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Destinar el recaudo del impuesto vehicular para combatir el hambre en Antioquia hoy rinde frutos y es la ratificación de que nos gobierna un líder que se siente más cómodo en el territorio que en el escritorio y que conoce de primera mano las necesidades de sus paisanos.

Desde la Secretaría de Infraestructura entendemos que las vías, la conectividad y la presencia institucional son herramientas fundamentales para cerrar brechas. Cada carretera recuperada, cada placa huella construida y cada conexión que nos acerca más representan oportunidades para generar ingresos, fortalecer el campo y garantizar alimentos para nuestras comunidades.

Los resultados son cada vez más visibles. Hoy estamos pavimentando más de 1.000 kilómetros de vías en todo el Departamento, una cifra histórica si se tiene en cuenta que ningún gobierno anterior superó los 300 kilómetros. Para dimensionar este avance, basta recordar que entre 1960 y 2024 Antioquia pavimentó 2.249 kilómetros de vías a su cargo. Eso significa que, en solo este cuatrienio, ejecutaremos más de la mitad de lo que se hizo en 87 años.

Antioquia resiste porque trabaja. Resiste porque cree en la disciplina, en la transparencia y en la capacidad de salir adelante aun, o quizás, en los momentos más difíciles. Hoy, gracias al liderazgo firme del gobernador Andrés Julián Rendón, el departamento puede mostrarle al país que sí es posible reducir el hambre cuando hay voluntad, gerencia y compromiso con la gente.

Este no es solamente el triunfo de un gobierno. Es una victoria de Antioquia. Una victoria de las familias que no se rindieron, de los campesinos que siguen produciendo y de una institucionalidad que decidió dar resultados en lugar de excusas. Hoy más que nunca, Antioquia demuestra que cuando hay liderazgo verdadero, la esperanza deja de ser una promesa y se convierte en realidad.

¡Gracias gobernador Andrés Julián Rendón por jugársela a paso firme por Antioquia!