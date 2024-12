El Juicio de Melfi y Nataly Umaña «se dijeron cositas ..»

El Juicio del Melfi y Nataly Umaña en la Casa de los Famosos Colombia tuvo algo especial «se dijeron cositas sutilmente».

De todo ha pasado en la Casa de los Famosos Colombia donde hasta un «Juicio» se llevó a cabo y Melfi fue el acusado por parte de Nataly Umaña «aduciendo que la engañó». Jugando al estilo «Caso Cerrado» donde Pantera oficializó de Juez, se llevo la diligencia de imputación de cargos donde los participantes que tuvieron un affaire y ocasionaron un divorcio se vieron cara a cara.

«Yo lo demando porque ayudó a que yo cayera en tentación (…) más allá de la edad fueron las circunstancias en las que pasó todo». Dijo Nataly Umaña al juez sin saber que Melfi tendría a Karen Sevillano de testigo estrella y defensora. «Siento que, primero que todo debemos definir lo que es la tentación, él no tentación, él es una persona guapa, cantante, bailarín, presentador, él solamente fue él, él no tentó a nadie». Expresó la abogada defensora de Melfi y una de las chismosas de confianza, la cual sigue haciendo puntos para el nuevo proyecto de chismes del Canal RCN. Por lo que la actriz se dirigió a su «tentación» y con quien coqueteó por varias semanas. «¿Se considera usted irresistible señor Melfi?”, preguntó Umaña.

Juicio y veredicto sorpresa

Nataly no contaba con que Melfi le diría cositas sutilmente. «Respondiendo a la demanda de la señorita Nataly Umaña, no pienso que haya ayudado que usted cumpliera una tentación, pienso que ambos nos dejamos llevar por lo que estaba pasando en ese momento, y así hay un culpable, pues que seamos los dos, no solo uno». Sentenció el panameño para dejarla fría. En la diligencia, el «Juez Pantera al preguntarle la edad a la actriz que dijo que tenía 41 años «como que ya estaba grandecita» para caer en tentaciones.

El veredicto fue una condena de «casa por cárcel» en el lugar de residencia de la actriz. La actriz aceptó, «pero con la condición de que el artista panameño se pinte el pelo de nuevo y tenga el mismo aspecto que cuando empezó el programa». En resumen para algunos internautas donde hubo fuego cenizas quedan.

