El jugador Juan Fernando Quintero aseguró que no irá a China, pero afirmó acercamientos con Manchester City

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero tendrá que presentarse este fin de semana al comienzo de la pretemporada de River Plate, sin embargo no se descarta una salida al fútbol europeo.

Quintero sabe que terminó un 2018 con éxitos en el que renovó su nivel, fue ficha clave en el River plate y debutó en el Mundial de Rusia con la Selección Colombia.

Por lo anterior el jugador espera que este año que comienza sea mejor que el anterior y aunque ha afirmado en distintas ocasiones que su deseo es seguir haciendo parte del equipo “millonario” es consciente que tiene varias propuestas para salir.

“Soy de River, pasado mañana tengo que volver a entrenar. Lo de China era importante de lo económico, pero no pasa por mi cabeza. El presidente lo sabe. Mi idea es quedarme”, aseguró el colombiano a la radio argentina ‘Closs Continental’.

También afirma que su futuro deportivo no depende de él “Yo vivo el día a día, no sé qué pasará en el mañana”.

Aseguró también “Sé que de mi entorno se han reunido con gente del Manchester City. Estoy muy orgulloso de que se fijen en mí”

Con esto el mediocampista colombiano no negó las puertas a una posible salida del fútbol argentino “Si me voy a un club europeo será por el bien de todos, no solo por lo económico”.